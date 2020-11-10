Инфекционистка констатировала неприятную "суицидальную" тенденцию среди больных.

С начала осени в Украине заметно ухудшилось течение COVID-19.

Об этом в интервью Гордон сообщила заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, с сентября изменился спектр тяжелых пациентов.

Читайте такжеНекоторые плановые операции все же разрешат проводит во время эпидемии COVID-19: в Минздраве дали разъяснения

"У нас сейчас все больше людей до 50-60 лет очень тяжелых. А пожилые могут спокойно выздороветь. Необязательно все пожилые люди должны умирать. Течение болезни стало длиннее, затягивается температурный период и лихорадка. Мы выписываем больных из стационара как положено: выдерживаем все сроки, держим их несколько дней без жаропонижающих, чтобы выписать. Они приезжают домой – и начинаются повторные волны лихорадки под 39. Мы вынуждены снова госпитализировать", – рассказала женщина.

Голубовская отметила, что стало больше случаев, когда пациенты задумываются о самоубийстве из-за влияния вируса на нервную систему.

"Это, скорее всего, связано с гипоксией. Еще могут добавлять некоторые лечебные препараты. У некоторых людей они вызывают даже нечто похожее на психозы. Из-за этого очень трудно. Поэтому приходится персонифицировать лечение и смотреть, кому какое лечение больше подойдет. Наша тактика зависит от характера больного, от его темперамента", – заявила врач.

Коронавирус: важно знать каждому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская