В Минздраве рассказали, как действовать в случае заболевания COVID-19 одного из членов семьи

Рекомендуется обязательно пользоваться посудой, которой не пользуются другие члены семьи; свести к минимуму контакты с другими членами семьи; проветривать помещение и делать влажную уборку.

В Министерстве здравоохранения рассказали, как действовать в случае заболевания COVID-19 одного из членов семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

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Во-первых, в случае выявления первых симптомов COVID-19 или контакта с человеком, у которого подтвержден коронавирус, рекомендуется самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности других.

Степанов подчеркнул, что во время самоизоляции рекомендуется максимально дистанцироваться от других членов семьи, а если есть возможность - находиться в отдельной комнате.

"Обязательно пользоваться посудой, которой не пользуются другие члены семьи. Свести к минимуму любые контакты с другими членами семьи. Также максимально проветривать помещение, делать влажную уборку... Максимально пользоваться дезинфекторами и другими средствами, которые существенно снижают риск инфицирования", - отметил министр.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине уже почти 60 тысяч инфицированных COVID-19, за сутки обнаружили свыше 650 новых случаев.

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