Во Львове женщине удалили гигантскую опухоль массой более восьми килограммов

Во время операции женщине удалили желчный пузырь и саму опухоль..

В Львове хирурги удалили опухоль массой 8 килограммов и 200 граммов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи.

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Как отмечается, к врачам пациентка пришла из-за камней в желчном пузыре. И когда специалисты взялись ее обследовать, во время ультразвуковой диагностики заметили огромную опухоль

"При этом из-за размера образования все органы брюшной полости у нее сместились влево", - сообщили медики.

Сообщается, что операция длилась всего 1,5 часа, однако ее сложность заключалась в том, что "в той области находятся крупные сосуды, почка, мочеточник и в целом около тех структур, повреждение которых могут нести риски для жизни".

Во время операции женщине удалили желчный пузырь и саму опухоль массой свыше 8 килограммов. После этого все органы стали на свое место, а пациентка, прекрасно чувствуя себя, поехала домой.

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