Ответственность за соблюдение новых санитарных норм в школах возложена на руководство школ - Степанов

Глава Минздрава отметил, что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников.

Ответственность за соблюдение новых санитарных норм в школах возложена на руководство школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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"Ответственность возложена на руководство школы, на владельцев, чтобы были соблюдены все санитарные нормы. Санитарные нормы и правила, которые были разработаны и доведены соответственно, надо выполнять, потому что за выполнением этих норм стоит безопасность учеников", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10 августа на COVID-19 заболели уже 81 тыс. 957 человек, из них 5 тыс. 713 детей. За минувшие сутки - 1 тыс. 008 человек, из них - 65 детей.

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