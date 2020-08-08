Учителям не нужно делать тесты на коронавирус накануне учебного года - Минздрав

По словам Степанова, тест нужно сделать, если у учителя есть симптомы коронавирусной болезни или в случае его контакта с лицом, у которого подтвержден COVID-19.

Учителям не нужно делать тесты на коронавирус накануне учебного года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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«Такая функция не предусмотрена (тестирование учителей на коронавирус - УНИАН). В этом нет необходимости. У нас все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено законодательством, нормативной базой, соответствующими приказами Минздрава: кому именно необходимо проведение тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирования учителей нет», - сказал он.

По словам Степанова, тест нужно сделать, если у учителя есть симптомы коронавирусной болезни или в случае его контакта с лицом, у которого подтвержден COVID-19.

Напомним, в Минобразования предложили новый формат праздника первого звонка в школах.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования рассказали, каким должно быть обучение с 1 сентября. В частности, в ведомстве хотят, чтобы дети только во время уроков снимали маски, и рекомендовали смешанную форму обучения.

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