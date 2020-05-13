Кабмин внес COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний
15:31, 13 мая 2020Страна
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Решение принято на заседании правительства.
REUTERS
Кабинет министров Украины внес коронавирусную болезнь COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.
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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.
"COVID-19 внесен Кабмином в перечень профессиональных заболеваний", - написал он.
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