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Кабмин внес COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний

15:31, 13 мая 2020
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REUTERS

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале во время заседания правительства.

"COVID-19 внесен Кабмином в перечень профессиональных заболеваний", - написал он.

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