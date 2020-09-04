По данным нардепа, разрыв между фактическим и плановым финансированием медицинской отрасли резко увеличивается

В Украине – очередной антирекорд по суточному количеству заболевших Covid-19 – 2723 человека, а расходы по общему фонду госбюджета на медицину недофинансированы на треть.

Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Татьяна Плачкова.

Ссылаясь на статистические данные за 7 месяцев 2020 г., она сообщила, что разрыв между фактическим и плановым финансированием медицинской отрасли резко увеличивается, хотя в связи с эпидемией должен наоборот уменьшиться.

«Уровень финансирования медицины в этом году намного хуже, чем в прошлом, хотя тогда эпидемии не было», – отметила политик.

Она подчеркнула, что реальная цель медицинской реформы свелась к дальнейшему сокращению финансирования отрасли, и ситуативное увеличение расходов в связи с эпидемией не помогло. При этом второй этап реформы только нарастил кризис в отрасли.

«Финансирование значительной части больниц сократилось в среднем на 30% от уровня прошлого года. Резко, в 2,6 раза, ускорился рост задолженности по зарплате медикам. А более половины средств, предусмотренных в специальном бюджетном фонде борьбы с Covid-19, пошло на строительство дорог. И только четверть – на противоэпидемические мероприятия, в т.ч. доплаты медикам, оборудование опорных больниц, обеспечение лабораторий и закупку средств индивидуальной защиты. При этом средства фонда, как в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр, расписаны полностью. То есть перспектив увеличения – никаких», – отметила народный депутат.

Она акцентировала внимание, что граждан Украины предупреждают о второй волне коронавирусной болезни, а к финансированию медицинской отрасли власть подходит с присущей ей опасной халатностью.

«Больницы по-прежнему радуются хотя бы небольшой помощи, которую оказывают благотворительные организации. И выживают именно благодаря ей», – резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, что с начала карантина волонтеры Благотворительного фонда Татьяны Плачковой и созданного ею движения взаимопомощи «БезПаники» помогают медикам Одесской области. Средства индивидуальной защиты были переданы Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Татарбунарской центральной районной больнице, Одесской городской клинической больнице №11, трем педиатрическим отделениям многопрофильного медицинского центра Одесского национального медуниверситета, Центральным районным больницам Измаила, Болграда и Любашевки, сельским лечебным амбулаториям общей практики семейной медицины сел Криничное, Городнее и села Александровка Болградского района, села Великий Дальник, врачам Центров первичной медико-санитарной помощи №5 и №16 в Одессе, Дунайской областной больнице в Измаиле

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Автор: УНИАН