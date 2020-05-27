Из-за карантина в Украине возникла критическая нехватка донорской крови (видео)

Главный санврач Виктор Ляшко уверяет, что донорство является вполне безопасным поскольку центры крови придерживаются всех противоэпидемических мероприятий.

В Украине возникла нехватка доноров. В частности, из-за карантина возникла почти критическая ситуация относительно наличия крови и ее компонентов.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в сюжете ТСН. Сегодня он сам стал донором - сдал кровь в детской больнице "Охматдет" и призвал присоединиться всех остальных.

Ляшко уверяет, что донорство являетсявполне безопасным поскольку центры крови придерживаются всех противоэпидемических мероприятий. Заражения коронавирусом там не обнаруживали.

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