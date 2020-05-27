Из-за карантина в Украине возникла критическая нехватка донорской крови (видео)
14:35, 27 мая 2020Страна
41 0
Главный санврач Виктор Ляшко уверяет, что донорство является вполне безопасным поскольку центры крови придерживаются всех противоэпидемических мероприятий.
В Украине возникла нехватка донорской крови \ фото УНИАН
В Украине возникла нехватка доноров. В частности, из-за карантина возникла почти критическая ситуация относительно наличия крови и ее компонентов.
Читайте такжеИз-за эпидемии в Украине возник дефицит донорской крови
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в сюжете ТСН. Сегодня он сам стал донором - сдал кровь в детской больнице "Охматдет" и призвал присоединиться всех остальных.
Ляшко уверяет, что донорство являетсявполне безопасным поскольку центры крови придерживаются всех противоэпидемических мероприятий. Заражения коронавирусом там не обнаруживали.
Через карантин в Украине возникла критическая нехватка донорской крови
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter