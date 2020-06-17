В министерстве отмечают важность проведения прививок и призывают не отказываться от вакцинации.

Из-за карантина уровень вакцинации в Украине снизился.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время онлайн-брифинга.

"Вопрос вакцинации был проблемным для Украины и в доэпидемический период. Карантин и опасения заболеть той или иной инфекционной болезнью, тревога о том, что возможность пребывания болезни в инкубационном периоде может влиять на последствия вакцинации и вызвать побочные действия, имели свое влияние на наше население. Поэтому объем вакцинации в Украине на сегодняшний день снижен. Это вызывает большую тревогу Министерства здравоохранения", - отметила она.

Микичак подчеркнула, что Минздрав совместно с международными организациями работает в направлении информирования общества о крайне высокой важности вакцинации, которая является единственным доказанным методом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе в детском возрасте.

"Поэтому еще раз подчеркиваю, что карантинные меры не должны влиять на обращение каждого за тем, чтобы провести вакцинацию", - подчеркнула она.

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