Из-за карантина плановые обследования и операции отсрочены - Степанов

Те процедуры и меры, которые можно было отсрочить, в Минздраве решили перенести на время после карантина.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга пояснил, что из-за карантина плановые обследования и операции отложили, однако экстренная медицина функционирует.

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"Карантинные мероприятия в том числе коснулись и медицинского обслуживания, а именно: плановых медицинских обследований, плановых медицинских операций, но они ни в коем случае не касаются неотложной медицинской помощи - как экстренной скорой помощи, так и ургентных операций, которые происходят сейчас", - сказал Степанов.

Кроме того, по словам министра, так же свободно сейчас можно вызвать семейного врача на дом или получить неотложную помощь любого профильного медика. Однако те процедуры и меры, которые можно было отсрочить, в Минздраве решили перенести на время после карантина.