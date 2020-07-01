Из психбольниц Украины хотят выселить тысячи беспомощных пациентов, которым некуда пойти (видео)

Некоторые пациенты годами живут в психушках, потому что потеряли все и стали совершенно беспомощными.

Из психбольниц Украины пытаются выписать так называемых социальных пациентов. Это больные, которым требуется лечение в стационаре, но им некуда пойти. Обычно, за годы жизни в медицинских учреждениях они становятся беспомощными.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что об этих людях должен кто-то заботиться, однако социальные учреждения, которые могли бы взять это на себя, переполнены.

Так, в 22-м отделении психиатрической больницы Киева находится Станислав Мельников. 50-летний мужчина с детства страдает психическими расстройствами. Он жил с мамой, которая заботилась о нем, а когда ее не стало, квартиру забрали мошенники. Стас поселился в психушке и с того времени ему помогают благотворители Анатолий и Сергей. Они пришли забирать своего подопечного.

"Три дня назад мне позвонили и сказали, что я должен приехать и я должен забрать его, выписать. Если я не приеду, то его отвезут по месту регистрации. Мне сказали, что есть вариант продолжения его пребывания здесь, но уже на платной основе. Это где-то от 100 гривень в сутки", - рассказал председатель благотворительной организации "Печерская варта" Анатолий Остапенко.

За своего подопечного они заплатили первый взнос - 1400 гривень на две недели. И добились, чтобы его поставили в очередь в дом-интернат. Придется ждать 3-4 месяца.

Утром в будний день возле психбольницы немало людей, родственники больных несут передачи с едой и одеждой. Большинство из них осведомлены о скорой выписке и возможности вернуть место в больнице за оплату.

Сын Ольги Беркун после того, как упал и ударился головой об асфальт, стал агрессивным. 75-летняя мать не справляется с ним. Врачи вроде как обещают оставить сына в больнице, но все чаще говорят о выписке.

Заведующая отделением Елена Антонова рассказала, что у нее еще 10 таких же пациентов, которые годами остаются в отделении просто потому, что им некуда пойти. А после реформы государство платит постоянный тариф - 7 400 гривень за один случай. Поэтому теперь есть указание активнее выписывать их.

"У меня совесть чиста. Я никого без средств существования на улицу не выписала. Мы их пролечили еще десять лет назад. А то, что он здесь находится, то ему просто некуда идти. Нам объясняется - вы не дома-интернаты, вы не должны их содержать. Полечили - выписали. А как эти указания пересекаются с жизнью - я не знаю", - отметила она.

Этими пациентами должны были бы заниматься соцслужбы. Минсоцполитики не ответило на запрос журналистов относительно того, как они видят решение проблемы.

Таких людей, которые просто живут в медучреждениях, от тысячи до 4 тысяч, говорят в Минздраве. Вроде бы ищут с Минсоцполитики выход из ситуации, но пока без результата. Нашли временный выход - увеличить финансирование психбольницам.

"До нового года эти учреждения будут профинансированы от потребности 2019 года. То есть они в состоянии будут обеспечить оказание помощи. У нас есть немного времени, но мы активно работаем с Министерством социальной политики, чтобы разграничить наши полномочия", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров выделяет 2,3 миллиарда гривень критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.

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