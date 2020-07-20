Врач рассказал, почему аппараты ИВЛ вредные при коронавирусе

Под давлением воздуха разрушаются альвеолы, которые поражает новый коронавирус.

На начальном этапе пандемии, когда Украина еще не имела опыта в борьбе с COVID-19, врачи очень боялись острой легочной недостаточности, которую может вызвать новый вирус. Тогда закупили много аппаратов искусственной вентиляции легких. Как оказалось, в таком количестве они не нужны. Сейчас их используют 10-15%.

Об этом заявил врач-терапевт Ярослав Глагола, который уже три месяца работает в “ковидном” отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы, в интервью Novynarnia.com.

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"Это связано с тем, что Их (ИВЛ, - ред.) подключают больным в коматозном или передкоматозном состоянии. Опыт показал, что есть потребность в других аппаратах – "оксиметрах" или же кислородных концентраторах", - говорит врач.

Ярослав Глагола также сказал, что в статистике пишут о "ковидной" пневмонии. Но по своей морфологии те изменения, которые происходят, не имеют ничего общего с воспалением легких.

"Я 30 лет в медицине. Видел много и бактериальных, и вирусных пневмоний. Здесь совсем другая специфика, которой я раньше не встречал. Как правило, пневмония поражает какую-то часть легкого - например, нижние судьбы. Затем распространяется, поражение поднимается вверх, страдают новые ткани. А здесь говорим о полисегментарной пневмонию. Скорее, речь идет о пневмоните. Он поражает в первую очередь альвеолы, точнее, их сосуды. Представьте себе гроздь винограда. Вот как в виноградинках, в стенках альвеол происходит газообмен, насыщение крови. При "ковидной" пневмонии поражаются именно эти сосудики, они разрушаются. Кровь изливается в альвеолы", - рассказал врач.

Он добавил, что ИВЛ - это аппарат принудительного дыхания, когда человек самостоятельно не может сделать вдох-выдох.

"Фактически, это просто насос, который качает воздух вместо нее. Таким образом, имеем поврежденные альвеолы, в которые под давлением закачивается воздух или кислород. Конечно, никакого газообмена от этого не будет. Альвеолы, по сути, замурованы. А те из них, которые еще здоровы, механически раздувают: в итоге они теряют свою эластичность и, в конце концов, разрушаются. Поэтому аппарат ИВЛ даже в тяжелых случаях является нецелесообразным, даже вредным", - говорит Ярослав Глагола.

По словам врача, основная задача на этапе лечения - сохранить все функции организма в рамках биологической нормы, в чем помогают "оксиметры".

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