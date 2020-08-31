По мнению местных депутатов, Ивано-Франковск безосновательно внесен в регионы с «красным» уровнем эпидемической опасности.

Ивано-Франковский городской совет просит центральную власть исключить регион из «красной» зоны карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на внеочередной сессии горсовета депутаты обратились к центральной власти и руководству Ивано-Франковской ОГА об отмене безосновательно введенного, по их мнению, «красного» уровня эпидемической опасности в Ивано-Франковске.

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Отмечается, что на заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, которое состоялось 27 августа, Ивано-Франковск без каких-либо понятных причин был отнесен к «красному» уровню эпидемической опасности, что привело к социально-экономической напряженности среди жителей и предпринимателей города Ивано-Франковска.

"Красный" уровень эпидемической опасности влечет за собой целый ряд жестких ограничений, нарушающих конституционные права и свободы жителей нашего города и Ивано-Франковской ОТГ, а именно: запрет работы общественного транспорта, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, развлекательных заведений, спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры, учебных заведений и тому подобное. Прекращаются плановые госпитализации в городских больницах , ограничиваются массовые мероприятия. Это фактически парализует экономику города и несет угрозу к ее полному уничтожению", - говорится в обращении.

Депутаты указывают, что Минздрав ввел показатель, от которого комиссия ТЭБ и ЧС отталкивается, проводя карантинное зонирование страны, а именно – заполнение койко-мест в больницах первой волны госпитализации.

«Для города Ивано-Франковска этот показатель не является до конца объективным, ведь в больницах города, кроме местных жителей на лечение от COVID-19 находится много жителей других населенных пунктов, которые не входят в Ивано-Франковскую ОТГ. Это связано с достаточно высоким уровнем медицинского обеспечения, которое предоставляется в нашем городе, а потому люди хотят проходить лечение именно здесь», - отмечается в документе.

По мнению депутатов горсовета, прекращение работы значительного количества учреждений субъектов предпринимательской деятельности приведет к тому, что большое количество жителей Ивано-Франковска останется без средств к существованию.

Депутаты призывают власти страны в кратчайшие сроки отмены решения комиссии ТЭБ и ЧС, которым Ивано-Франковск был отнесен к «красному» уровню карантинной угрозы.

Ивано-Франковск в "красной" карантинной зоне

27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, а также Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к «красной» зоны эпидопасности из-за коронавируса.

Школьные каникулы в Ивано-Франковске были продлены до 11 сентября.

Сегодня, 31 августа в Ивано-Франковске сотни местных жителей собрались на мирную акцию протеста у здания облгосадминистрации против продления карантинных ограничений.

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Автор: Богдан Яриш