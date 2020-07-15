Метод получил Нобелевскую премию: украинские врачи впервые используют иммунотерапию для лечения рака пищевода (видео)
Украинские врачи впервые используют иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию. Тогда медики заговорили о революции в онкологии. Лечение уже сертифицировано в Украине, но до сих пор дорогое. 1 курс стоит 130 тысяч гривень. А их нужно минимум 8.
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Первым пациентом, который планирует побороть рак пищевода с помощью иммунотерапии, может стать буковинский корреспондент ТСН Олег Тудан. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Перед этим курсом пациентам делают специальные тесты и определяют, будет ли лечение эффективным.
"Два месяца как зарегистрирован для лечения рака пищевода. И если мы сможем это сделать, то это будет первый пациент в Украине, который сможет получить это лечение. Тестирование показало, что оно (лечения - ред.) будет эффективно и есть перспективы по его использованию", - сообщил хирург-онколог Юрий Кондрацкий.
Шанс на жизнь для Олега Тудана стоит миллион гривень.
Напомним, ведущая программы "ТСН.Тиждень" Алла Мазур впервые рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.
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