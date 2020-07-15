Метод получил Нобелевскую премию: украинские врачи впервые используют иммунотерапию для лечения рака пищевода (видео)

Первым пациентом, который планирует побороть рак пищевода с помощью иммунотерапии, может стать корреспондент ТСН Олег Тудан.

Украинские врачи впервые используют иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию. Тогда медики заговорили о революции в онкологии. Лечение уже сертифицировано в Украине, но до сих пор дорогое. 1 курс стоит 130 тысяч гривень. А их нужно минимум 8.

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Первым пациентом, который планирует побороть рак пищевода с помощью иммунотерапии, может стать буковинский корреспондент ТСН Олег Тудан. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Перед этим курсом пациентам делают специальные тесты и определяют, будет ли лечение эффективным.

"Два месяца как зарегистрирован для лечения рака пищевода. И если мы сможем это сделать, то это будет первый пациент в Украине, который сможет получить это лечение. Тестирование показало, что оно (лечения - ред.) будет эффективно и есть перспективы по его использованию", - сообщил хирург-онколог Юрий Кондрацкий.

Шанс на жизнь для Олега Тудана стоит миллион гривень.

Напомним, ведущая программы "ТСН.Тиждень" Алла Мазур впервые рассказала о борьбе с тяжелой болезнью.

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