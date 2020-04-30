"Это средневековье": Ляшко раскритиковал идею коллективного иммунитета через заболеваемость

Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.

Формирование коллективного иммунитета не должно происходить из-за массового заражения и заболевания населения. Для того, чтобы у человечества сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции, нужна вакцина.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Obozrevatel.

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Ляшко отметил, что Украина выбрала другой путь борьбы с COVID-19.

“Формирование коллективного иммунитета через заболеваемость – это Средневековье. Если бы мы хотели такое в Украине – мы бы не вводили никакого карантина”, - подчеркнул Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, речь сейчас не идет о формировании коллективного иммунитета. Это возможно разве что если появится вакцина.

"Вот тогда можем сказать: "Мы провакцинировали 95%, коллективный иммунитет есть", – отметил санврач.

Отметим, согласно проведенным исследованиям, сегодня в каждой стране коронавирусом переболели примерно 3% населения. В ВОЗ подчеркивают, что даже при наличии антител у этих людей нет иммунитета против болезни.

Коллективный иммунитет – это иммунитет к инфекциям, который возникает в группе людей и позволяет остановить распространение болезней и достигается благодаря вакцинации. Он защищает людей, которые не имеют собственного иммунитета.

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