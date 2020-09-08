В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь больным с COVID-19, включены все необходимые лекарственные средства и медицинские изделия.

Директор Департамента коммуникаций Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Татьяна Бойко подчеркивает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях бесплатное.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга.

"Лечение пациентов с COVID-19 в медучреждениях, в стационарных условиях является бесплатным для пациентов. В тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения: как в условиях терапевтических инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии", - подчеркнула Бойко.

Она также напомнила, что тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по оказанию помощи больным COVID-19 или с подозрением на него, включает средства на доплаты медикам, которые непосредственно работают с такими пациентами.

"Доплаты в размере до 300% к заработной плате", - напомнила директор департамента.

Бойко отметила, что за совершение этих доплат врачам и медработникам учреждений несет ответственность главврач учреждения.

Кроме того, говоря об оплате работы мобильных бригад, она объяснила, что тариф на оплату их услуг включает выезд к пациенту с подозрением на COVID-19, забор биологического материала для тестирования на коронавирус методом ПЦР и доставку этого материала в лабораторию.

"По состоянию на сегодняшний день НСЗУ выплатила почти 3,5 млрд грн за предоставление медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июле этого года", - сообщила Бойко.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро 8 сентября с начала пандемии зарегистрировано 140 тыс. 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 934 летальных, 63 тыс. 546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 411 новых случаев.

С апреля по август в медучреждения были госпитализированы 48 тыс. пациентов с COVID-19.

Национальная служба здоровья законтрактовала 25 центров экстренной медицинской помощи и 260 медучреждений для оказания помощи пациентам с COVID-19.

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Перевод: Таня Поляковская