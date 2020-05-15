В Украине уже на следующей неделе могут начать массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Не днях главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал, что в Украине запустят новый вид тестирования на коронавирусню инфекцию.

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба ОПУ.

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По словам главы МЗ, если все будет происходить согласно с планами, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, на днях главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал, что в Украине запустят новый вид тестирования на коронавірусну инфекцию – так называемый метод ИФА – иммуноферментный анализ.

"Иммуноферментный анализ значительно расширит тестирования в Украине, поскольку ИФА-тестирования гораздо доступнее, в отличие от ПЦР-тестирования. А это означает и расширение групп, которых надо будет тестировать", – сказал Ляшко.

К тому же, по его словам, в лабораториях увеличат количество приборов, на которых можно делать тесты методом полимеразно-цепной реакции.

"Нас часто упрекают, что Украина мало тестирует. Конечно, мы не тестируем, столько как Германия или США, но, учитывая наши мощности, ведь в феврале мы могли тестировать 200-500 образцов. Сейчас мы можем тестировать 10 тысяч образцов в сутки", – добавил Ляшко.

Сейчас в Украине тестируют по 7-8 тысяч образцов в сутки методом полимеразно-цепной реакции.

Ранее, 26 апреля Степанов заявлял, что массовое использование ИФА-тестов возможно только после стопроцентной уверенности, что они достоверны.

По его словам, между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть встречался ли человек с действием инфекции или переболел он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека. «Именно поэтому для диагностики коронавирусной болезни COVID-19 мы и работаем с ПЦР-тестами, только они могут на 100% сказать, больной ли человек», - объяснял министр.