Киев увеличивает количество тестирований на COVID-19 - Кличко

Киев увеличивает количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

Власти Киева обязали владельцев и руководителей торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-брифинга.

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«Хочу сообщить, что штаб по чрезвычайным ситуациям города принял сегодня решение о том, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами. Это тесты, определяющие наличие в организме антител к вирусу. Такие тесты нужно делать раз в месяц», - сказал Кличко.

Он также отметил, что Киев увеличивает количество тестирований на COVID-19, поскольку все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких.

«Только «Киевский лабораторный центр МЗ Украины» сделал почти 40 тысяч исследований ПЦР-тестов. Такие исследования делают еще в 4 коммунальных медучреждениях Киева. А также - в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях. В частности, мобильные бригады медиков от начала работы отобрали почти 24,5 тысяч образцов биоматериала для исследования. Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет 67 тестов на 100 тысяч жителей города», - подчеркнул Кличко.

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