Кабмин принял решение для массового тестирования украинцев на антитела к коронавирусу

Правительство расширило перечень товаров для борьбы с коронавирусом.

Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров для борьбы с коронавирусом ИФА-тестами, что позволит проводить массовое тестирование украинцев на антитела к коронавирусу.

Читайте также"Никто не хочет продолжения карантина": в Минздраве напомнили о штрафах за нарушение ограничений

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

В частности, в начале заседания премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что Кабмин планирует принять постановление, согласно которому в Украине будет расширен перечень товаров, услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом, в частности, это касается увеличения возможностей ИФА-тестирования.

Перед принятием решения министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что предложенным постановлением «дополняются позиции в части медизделий, оборудования и расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований, необходимых для лечения COVID-19».

После единогласного принятия решения правительством Шмыгаль заявил: «Мы расширили перечень товаров для борьбы с коронавирусом, в частности, это касается ИФА-тестирования, за счет чего сможем проводить массовое тестирование».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram