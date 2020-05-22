Тестирование на антитела к коронавирусу: где можно будет сделать ИФА-тест (видео)

Между ИФА-тестами и ПЦР-тестами есть отличие.

В Украине официально ввели тестирование на выявление антител к COVID-19.

Иммуноферментное тестирование определяет наличие определенных антигенов путем реакции антиген-антитело.

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Между ИФА-тестами и ПЦР-тестами (полимеразная цепная реакция) есть отличие: ИФА-тесты определяют антитела к возбудителю инфекции, то есть, встречался ли человек с действием инфекции, переболел ли он, а ПЦР-тесты определяют наличие генома в организме человека.

Пока будут проверять только медиков, правоохранителей и людей, контактировавших с инфицированными. Также ИФА-тест будут делать для всех пациентов, которые ложатся в стационар на подготовку к операции.

Остальным гражданам предлагают платные тесты.

Где можно сделать ИФА-тест и за сколько

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ИФА-тесты может делать любая больница любого города, области и района. Цена такого теста, утверждает он, будет намного ниже, чем на ПЦР. Государство готовится к централизованной закупке тестов на антитела.

Сейчас лаборатории для проведения ИФА-тестирования установлены почти во всех многопрофильных больницах Украины.

В Киеве, к примеру, граждан на антитела к коронавирусу тестируют в Национальном институте имени Шалимова. Правда, администрация ввела в первую очередь иммуноферментное тестирование своих работников.

По словам медиков, в случае положительного ИФА-теста его нужно проверить повторно. Затем пациентам с такими тестами рекомендуют сдать ПЦР, до сих пор являющийся «золотым стандартом» в процедуре тестирования человека на наличие COVID-19.

В мире ИФА-тесты используют, чтобы определить, у скольких людей уже есть иммунитет к коронавирусу. В Европе до 3 до 5% положительных результатов. По оценкам ВОЗ, в мире антитела имеют до 80% населения.