Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с COVID-19 - ОГА

На сегодняшний день в больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, находятся 10 больных.

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами с COVID-19.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Геннадий Бондарчук, информирует пресс-служба ОГА.

«На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазионной поддержке, другие - в кислородной маске», - уточнил Бондарчук.

По его словам, ввиду такой загруженности учреждения, больных будет принимать детская больница, которая находится рядом.

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«На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке», - сообщил руководитель департамента.

Также он отметил, что в настоящее время рассматривается проект по созданию второго реанимационного отделения в областной инфекционной больнице. Оно будет рассчитано на 20 коек.

Бондарчук добавил, что за последние сутки в Харьковской области было выявлено 145 случаев COVID-19, 36 больных были госпитализированы.

«За вчерашний день в области проведено 1959 исследований на COVID-19. Учитывая увеличение количества исследований, имеем большее количество положительных тестов, чем на прошлой неделе. Сейчас мы выявляем больше бессимптомных случаев. Это люди, которых тестируют из-за того, что они были в контакте с больными. Эти больные не имеют проявлений заболевания, однако являются носителями вируса», - пояснил Бондарчук.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса за сутки - 1 тыс. 271 человек. Больше всего случаев во Львовской области - 156, Киеве - 150, Харьковской области - 146 и Ивано-Франковской области - 127.

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