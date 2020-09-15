В 2022 году ГУД также прогнозирует расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 до 1,1 млрд грн.

Государственное управление делами (ГУД) просит в бюджете на 2021 год выделить один миллиард гривень бюджетных средств по программе “Предоставление медицинских услуг медицинскими учреждениями”. Это более чем на 200 млн грн больше, чем в 2020 году.

Об этом говорится в бюджетном запросе ГУД на 2021-2023 годы, а также в проекте бюджета на 2021 год, пишет statewatch.org.ua.

Целью указанной бюджетной программы является оказание медицинской помощи лицам, охраняемых государством, народным депутатам, членам Кабмина, работникам Офиса президента, аппарата ВРУ и других государственных органов.

Всего в системе ГУД медицинские услуги предоставляют 4 учреждения.

При этом, в 2022 году ГУД также прогнозирует расходы на медицину на уровне 1 млрд грн по этой же программе, а в 2023 до 1,1 млрд грн.

Почти половину запрашиваемых средств, а именно 482 млн грн, ГУД предлагает выделить больнице “Феофания”.

Другим медицинским учреждениям сферы управления ГУД, а именно Научно-практическому центру профилактической и клинической медицины и Поликлинике №2 – предлагается финансирование на сумму 332,9 млн грн. Центра превентивной медицины ДУС бюджетным запросом предусмотрено 20,5 млн грн.

В целом на оплату труда и начисления к ней ГУД планирует потратить 775,6 млн грн, 409 млн из которых – работникам “Феофании”. При проведении расчетов ГУД исходило из запланированного размера минимальной заработной платы на 2021 год – 6 и 6,5 тыс грн.

15,6 млн грн из запрашиваемых средств предлагается потратить на капитальный ремонт отдельных помещений и объектов в зданиях больницы “Феофания” и Научно-практического центра профилактической и клинической медицины.

К тому же, планируются расходы в размере 19,9 млн грн на оборудование и инвентарь; на медикаменты и перевязочные материалы – 60,4 млн грн; на продукты питания – 5,3 млн грн; на командировки – 641,6 тыс грн и многое другое.

Всего в медицинских учреждениях ГУД работают 3,5 тысяч человек. Планируется, что в 2021 году они предоставят услуги 82,8 тысячам пациентов. При этом, почти такое же количество указывалась в 2019 и 2020 годах, – 82,9 тыс человек.

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Автор: УНИАН