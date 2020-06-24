В Украине с сентября по май гриппом и ОРВИ переболели почти пять миллионов человек - Минздрав

Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР.

В Украине с 30 сентября 2019 года по 17 мая 2020 года гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек, что на 500 тыс. меньше, чем в прошлом эпидсезоне.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

«С 30 сентября 2019 года по 17 мая 2020 года гриппом и ОРВИ переболело 4,9 млн человек. Для сравнения, в прошлом сезоне переболело 5,4 млн населения. Такое снижение заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 160 тыс. 181 человек нуждались в госпитализации, из которых 72% - это дети до 17 лет.

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Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей.

Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

В Центре общественного здоровья отмечают, что лучшая защита от гриппа - вакцинация.

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С начала отчетного сезона против гриппа вакцинировались 238 тыс. 79 человек (0,6% населения) при имеющихся 542 тыс. доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%. Из 15,1 млн человек, которые находятся в группе риска, вакцинировались лишь 1,6%. Из 379 тыс. медицинских работников от гриппа иммунизировались 12,8%.

«Такой незначительный объем охвата прививками против гриппа не влияет на снижение заболеваемости и не создает достаточной иммунной прослойки среди людей, которые находятся в группе риска», - подчеркнули в ЦОЗ Минздрава.

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