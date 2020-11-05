В Украине на прошлой неделе острой респираторной вирусной инфекцией заболели 157 тысяч 980 человек.
Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, 29,6% из заболевших на прошлой неделе - дети до 17 лет.
"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 415,8 на 100 тысяч населения, что на 13,9% меньше эпидемического порога по Украине", - отметили в министерстве.
Читайте такжеВ НСЗУ объяснили, почему важно делать прививки несмотря на пандемию COVID-19
Отмечается, что в стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа.
В Минздраве также уточнили, что сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.
По данным ведомства, на прошлой неделе против гриппа вакцинировались 17 тысяч 969 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 29 тысяч 614 человек.
Грипп в Украине: другие новости
- В Минздраве рассказали, кому бесплатно сделают прививки от гриппа
- Медик рассказала об опасности одновременного заражения коронавирусом и гриппом
- "Находимся как на войне": инфекционист рассказала о борьбе с коронавирусом в Украине
- Врач-инфекционист рассказал, почему важна вакцинация от гриппа во время пандемии COVID-19
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram