Сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

В Украине на прошлой неделе острой респираторной вирусной инфекцией заболели 157 тысяч 980 человек.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения, 29,6% из заболевших на прошлой неделе - дети до 17 лет.

"Интенсивный показатель заболеваемости составляет 415,8 на 100 тысяч населения, что на 13,9% меньше эпидемического порога по Украине", - отметили в министерстве.

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Отмечается, что в стране не зарегистрировано циркуляции вирусов гриппа.

В Минздраве также уточнили, что сообщений о летальных случаях за неделю не поступало.

По данным ведомства, на прошлой неделе против гриппа вакцинировались 17 тысяч 969 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 29 тысяч 614 человек.

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Автор: Антонина Доломанжи