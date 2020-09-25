В случае COVID-19 есть характерные признаки - это потеря обоняния, которое очень многие отмечают, а также кишечные расстройства.

Вся группа вирусных респираторных заболеваний довольно похожа по клиническим проявлениям. Поэтому и грипп, и ОРВИ, и COVID-19 имеют подобные симптомы. И начинаются они похоже, но у COVID-19 гораздо больший, длительный инкубационный период, потому что у привычных нам ОРВИ, гриппа около четырех часов достаточно, чтобы мы заболели.

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Об этом ТСН.uа рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк.

"Как мы знаем, COVID-19 может проявиться в течение 14 дней. Это вызывает определенные сложности в диагностике и в изоляции контактных людей. Но по клинике - очень похожие заболевания. И, действительно, нужно лабораторное подтверждение, чтобы понять, что именно у человека, когда он имеет такие симптомы", - подчеркнула она.

Как отметила эпидемиолог, единственное, в случае инфицирования коронавирусом есть характерные признаки - это потеря обоняния, которое очень многие отмечают, это также кишечные расстройства.

"Но в любом случае COVID-19 сложно дифференцировать без лабораторного подтверждения", - подытожила Сояк.

Коронавирус и грипп: что стоит знать

Врач объяснила, может ли больной гриппом "подцепить" коронавирус. Эксперт отметила, что больной гриппом человек не может заразиться коронавирусом, поскольку между вирусами происходит "конкуренция".

Сейчас в Украине готовятся к сезону гриппа, поэтому решили разработать тест-систему, которая позволит определять с одного образца, чем болен человек: грипп, парагрипп или коронавирус.

С началом осени врачи начинают напоминать своим пациентам о необходимости подготовиться к холодной поре и сделать прививку от гриппа. Обычно многие игнорируют это предупреждение. Но в 2020 году лучше так не рисковать. Эксперты объясняют, почему в этом году лучше сделать прививку от сезонного гриппа.

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Автор: Виктория Гордиенко