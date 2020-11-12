В настоящее время в Украине не выявлена циркуляция вирусов гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.
Читайте такжеГлавный санврач рассказал, кого в первую очередь будут вакцинировать от гриппа
"По данным нашего дозорного эпидемиологического надзора, в настоящее время в Украине циркуляция вирусов гриппа не выявлена. Но за минувшую неделю ОРВИ заболели почти 170 тыс. человек, из них 30% - дети до 17 лет", - сказал Ляшко.
По его словам, в большинстве регионов страны активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.
"Вместе с тем в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях уже зафиксирован низкий уровень превышения эпидемического порога. Это свидетельствует о том, что ситуация осложняется, кроме коронавируса, еще и другими респираторными вирусными инфекциями", - сказал Ляшко.
Он также рассказал, что с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 50 тыс. 143 человека, из них 20 тыс. - за последнюю неделю.
Эпидемия гриппа: что известно
- В Киеве на треть выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей
- Медик рассказала об опасности одновременного заражения коронавирусом и гриппом
- Врач-инфекционист рассказал, почему важна вакцинация от гриппа во время пандемии COVID-19
- Грипп в Украине: Минздрав раскрыл статистику за прошедшую неделю
- Дефицит вакцин. Можно ли в Украине привиться от гриппа
Коронавирус в гриппе: стоит знать
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram