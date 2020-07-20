Не только для обращений по COVID-19: в Минздраве обновляют работу телефонной горячей линии

Из-за большого количества обращений в call-центре количество операторов увеличили до 10.

В Министерстве здравоохранения обновляют работу телефонной горячей линии для обращений граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер сообщил во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что сначала горячая линия была создана для приема и обработки обращений граждан по поводу пандемии, однако позже начала принимать звонки и на другие темы.

"Мы сейчас начинаем смену работы горячей линии Министерства здравоохранения. Мы добавили операторов - сейчас работает около 10 операторов, которые обрабатывают большое количество звонков... В месяц это около 70 тыс. обращений", - сказал заместитель министра.

Кучер уточнил, что также в МОЗ провели техническое обновление телефонии горячей линии.

По его словам, call-центр работает с 9:00 до 18:00, а в выходные дни сообщения записываются на автоответчик.

Кроме того, горячая линия двуязычная: операторы принимают обращения на украинском и английском.

Заместитель министра также добавил, что обновление горячей линии еще не завершено и будет продолжаться в несколько этапов.

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