Нардеп отметила, что и сама не поддерживает идею карантина выходного дня.

Мэрам украинских городов, которые отказались выполнять требования карантина выходного дня, надо "нормально сесть и поговорить" с представителями центральной власти относительно нахождения действенных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что и сама не поддерживает идею карантина выходного дня.

"Я как представитель комитета по вопросам гуманитарной политики, который занимается учреждениями культуры, скептически отношусь к эффективности карантина выходного дня. Я слушала мнение людей, как это происходит на практике. Работает общественный транспорт, работают крупные супермаркеты – все равно есть места скопления людей. Очевидно, что два дня недостаточно, чтобы разорвать цепь инфицирования", - сказала она.

В то же время "слуга народа" отметила, что не понимает демарша мэров.

"Я за то, чтобы вместе с местным самоуправлением нормально сесть и поговорить – и находить действенные меры. Я вчера от предпринимателей сферы ресторанного бизнеса в Тернополе услышала мнение, что лучше уйти на двухнедельный локдаун, но тогда никто не работает, чем непонятно, сколько выходных работать в таком режиме. Для учреждений культуры, общественного питания – это половина выручки за неделю, и это ставит под угрозу вообще работу этих заведений", - отметила Кравчук.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: Андрей Василюк