Город из "красной" зоны на Львовщине отказался усиливать карантин

Депутаты просят полицию не штрафовать предпринимателей.

Депутаты Самборского городского совета отказались усиливать карантин в городе, к чему их ранее обязала областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Соответствующее решение они приняли сегодня, пишет zaxid.net. Сессию пикетировали десятки предпринимателей города с требованием не запрещать им работать.

В решении горсовета говорится, что решение Госкомиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к "красной" зоне карантина противоречит Конституции Украины. Поэтому общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

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Депутаты также обратились к полиции с призывом не штрафовать предпринимателей, которые продолжат работать, нарушая решение госкомиссии. Отдельно они приняли обращение к президенту, главам Минздрава и Львовской ОГА относительно отмены красного уровня опасности в Самборе. Депутаты считают, что он не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью коронавирус.

Карантин в Украине: что известно

С сегодняшнего дня в Украине начали действовать новые карантинные зоны. В частности, столица страны - Киев - попал в "желтую".

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Юрий Годован