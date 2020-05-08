Роды бывают разные, а значит, и стоимость нужно различать: глава Минздрава рассказал, что не так с тарифом на роды

В то же время замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила, что на одни роды государство предусмотрело около 8 тыс. грн.

Тарифов на роды должно быть несколько - в зависимости от их типа и имеющихся осложнений.

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Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 сказал министр здравоохранения Максим Степанов. "Если мы говорим о составлении приоритетного пакета родов, то мы должны сделать его дифференциацию. То есть он не может идти по одному и тому же тарифу. Если мы говорим исключительно о физиологических родах. Если мы оставляем его в качестве приоритетного пакета. Это тот тариф, который надо рассчитывать. Он не может быть один. Это понятно даже ребенку", – сказал он.

В то же время замглавы Минздрава Светлана Шаталова заявила, что на одни роды государство предусмотрело около 8 тыс. грн.