Глава Госпогранслужбы лег в больницу и сдал тест на коронавирус – СМИ

По словам чиновника, сейчас у него нет повышенной температуры.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко лег в госпиталь ГПСУ и сдал тест на коронавирус.

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Об этом сообщает «Страна», со ссылкой на источник в ведомстве. Сам Дейнеко подтвердил журналистам, что ждет результатов теста.

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус, подождите вечера и результата тестов. Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую. Сейчас у меня температура 36,3. Это высокая температура?", - рассказал чиновник.

Напомним, в Киевской области с 30 апреля количество инфицированных коронавирусом увеличилось более чем на треть.

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