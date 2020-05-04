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Глава Госпогранслужбы лег в больницу и сдал тест на коронавирус – СМИ

17:05, 04 мая 2020
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Сергей Дейнеко / фото УНИАН

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Об этом сообщает «Страна», со ссылкой на источник в ведомстве. Сам Дейнеко подтвердил журналистам, что ждет результатов теста.

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус, подождите вечера и результата тестов. Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую. Сейчас у меня температура 36,3. Это высокая температура?", - рассказал чиновник.

Напомним, в Киевской области с 30 апреля количество инфицированных коронавирусом увеличилось более чем на треть.

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