"Популистские заявления": врач разгромил антикоронавирусное "лекарство Трампа" и указал на его опасность

Врач заверил, что пока медицинской науке не известно ни одного препарата, который бы мог предотвратить развитие или инфицирование коронавирусом.

Препараты против малярии и других вирусных заболеваний представляют угрозу для здоровья и жизни человека, если применять их не по прямому назначению, а для профилактики коронавируса.

К таким препаратам относятся и лекарство на основе гидроксихлорохина, названные президентом США Дональдом Трампом в качестве средства для профилактики COVID-19. Такое мнение высказал врач-инфекционист, экс-глава Центра общественного здоровья Василий Курпита, передает «Обозреватель».

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"Однозначно не поддерживаю такую инициативу господина Трампа. Наверное, его популистские заявления уже имели много негативных последствий, поскольку лекарства используются не для предотвращения, а для лечения", – заявил он.

"В связи с этим у меня напрашивается только один вывод: неужели господин Трамп заболел коронавирусом и таким образом Белый дом пытается скрыть его болезнь?" – спросил врач.

Он заверил, что в настоящее время медицинской науке не известно ни одного препарата, который бы мог предотвратить развитие или инфицирование коронавирусом.

"Когда говорят о препаратах от малярии, то чаще всего называется гидрохлортиазид, но это препарат для лечения ревматоидного артрита. На него были очень большие надежды. Сейчас большое исследование во Франции показало, что этот препарат может помогать, но, к сожалению, он создает очень много проблем у пациентов. Уровень смертности среди тех, кто принимал эти лекарства, выше, чем среди тех, кто его не принимал", – подчеркнул Курпита.

Исходя из этого медик призвал "не экспериментировать" с противовирусными препаратами. "Такие серьезные препараты как от малярии или от вирусной инфекции должны применяться исключительно под наблюдением врача", – подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал препарат гидроксихлорохин защитой от коронавируса. Это заявление вызвало большой резонанс в США. Его назвали смертельно опасным.