Гепатит С: симптомы, лечение и как передается

На сегодня эффективной вакцины от гепатита С не существует.

Гепатит С – это заболевание печени, вызывающее развитие как острого, так и хронического гепатита различной степени тяжести – от легкой болезни, продолжающейся несколько недель, до серьезной пожизненной. Гепатит С является основной причиной рака печени.

Как передается гепатит С

Гепатитом С заражаются чаще всего при контакте с небольшим количеством крови. Передача вируса может произойти при употреблении наркотиков, переливании непроверенной крови, а также некоторых половых отношениях.

Гепатит С не передается через грудное молоко, пищу, воду или бытовые контакты (объятия, поцелуи или совместное поедание продуктов).

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Симптомы гепатита С

Симптомы вируса почти всегда отсутствуют. Почти у 30% инфицированных, по данным ВОЗ, вирус исчезает сам без какого-либо лечения в течение шести месяцев после заражения. В остальных 70% развивается хроническая инфекция ВГС.

Инкубационный период вируса составляет от 2 недель до 6 месяцев. У пациентов с острыми симптомами наблюдается высокая температура, быстрая утомляемость, потеря аппетита, тошнота, боль в животе, темный цвет мочи, светлый цвет экскрементов, боль в суставах и желтушность кожи и белков глаз.

Тестирование

Ввиду того, что при новых случаях инфицирования ВГС симптомы часто отсутствуют, лишь небольшому количеству пациентов диагноз ставят сразу после заражения.

Пациентам с хронической инфекцией ВГС диагноз часто не ставится, поскольку болезнь протекает бессимптомно в течение многих лет вплоть до развития вторичных симптомов в результате поражения печени.

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Диагностику проводят в два этапа: тестом на антитела и антигены ВГС с помощью серологического скрининга. В случае положительного результата пациенту проводят тест нуклеиновой кислоты для определения РНК инфекции.

Впрочем, даже при отсутствии инфекции у этих пациентов результат на антитела и антигены ВГС будут положительными.

В случае диагностирования хронической инфекции гепатита С проводят обследование пациента для определения степени поражения печени (фиброз и цирроз). Это делается с помощью биопсии печени или различных не инвазивных тестов.

В Украине гепатит определяют такими тестами:

Тест на антитела к ВГС определяет, был ли у вас когда-нибудь вирус. Некоторые люди избавляются от вируса естественным путем, без медицинской помощи.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) показывает, имеется ли сейчас вирус в вашем организме. Если тест ПЦР положительный, дополнительное тестирование покажет генотип (штамм) вируса.

Генотипирование (определение генотипа вируса): генотип определяет лечение, которое вы будете получать.

Наиболее уязвимы к гепатиту С лица, употребляющие наркотики, заключенные и все, кто длительное время находится в закрытых учреждениях, реципиенты инфицированной крови или инвазивных процедур в медучреждениях, больные ВИЧ.

Лечение гепатита С

При заражении ВГС не всегда требуется лечение, поскольку у некоторых пациентов иммунная система сама справляется с инфекцией. Однако если гепатит С переходит в хроническую форму, показано лечение. Целью терапии является излечение.

ВОЗ рекомендует проводить терапию на основе пангенотипных препаратов прямого противовирусного действия. Курс лечения – короткий (обычно от 12 до 24 недель) в зависимости от наличия цирроза печени.

На сегодня эффективной вакцины от гепатита С не существует. Лечение назначают людям от 12 лет.

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