Гепатит B: симптомы, диагностика и лечение

Основные данные о заболевании, признаках и о возможных вариантах его предотвратить.

Гепатит B – это вирусная инфекция, поражающая печень, которая может вызывать как острую, так и хроническую болезнь. Данное заболевание представляет одну из основных проблем глобального здравоохранения.

Читайте такжеГепатит А: как передается, симптомы и лечениеГепатит B может приводить к развитию хронической болезни печени и создавать высокий риск смерти от цирроза и рака печени.

По оценкам ВОЗ, более двух миллиардов людей в мире инфицированы гепатитом В, из них у около 360 миллионов хроническая форма.

Ежегодно регистрируют 4,5 миллиона новых случаев заболевания. От последствий хронического гепатита В ежегодно умирает около 700 тысяч человек.

Гепатит B: симптомы

Вирус, приводящий к заражению гепатитом B, вне организма человека выживает как минимум неделю. А при попадании в организм, заболевание развивается не сразу. Инкубационный период может продолжаться от 30 до 180 дней. В крови вирус могут обнаружить уже через 1-2 месяца.

У большинства больных первоначальный период заболевания проходит без выраженных симптомов. Выделяют следующие признаки:

плохое самочувствие;

рвота и тошнота;

отсутствие аппетита и отвращение к еде;

невысокая температура;

бледный стул и темная моча;

неприятные ощущения в верхней части живота;

боли в суставах.

Для хронической формы заболевания характерны увеличение селезенки, звездчатые гемангиомы, ладонная эритема (покраснение кожи). Проявляются желтуха, зуд, стеаторея (чрезмерное выведение жиров с калом).

Гепатит В: диагностика

Окончательный диагноз выставляется на основании специального анализа крови. В результате этого анализа выявляют присутствие в крови поверхностного антигена гепатита B, а также некоторых других специальных антител.

В случае подтверждения инфицирования назначается анализ на антиген и антитела к антигену.

Только после этих анализов можно спрогнозировать течение болезни и назначить лечение.

Гепатит B: лечение

Людей с хроническим гепатитом B, которые нуждаются в лечении, можно лечить лекарственными средствами, включая оральные противовирусные препараты, а также инъекциями. Препараты и дозы определяет врач.

Лечение гепатита B может замедлять развитие цирроза, уменьшать заболеваемость гепатоцеллюлярной карциномой и улучшать выживаемость в долговременной перспективе.

К сожалению, рак печени почти всегда заканчивается смертельным исходом.

Гепатит В: вакцинация

Считается, что избежать этого заболевания поможет только прививка от гепатита B.

Иммунизация происходит в три этапа. По рекомендации ВОЗ, первая доза должна быть введена младенцу в течение 24 часов после рождения. Вторая доза вводится в два месяца, третья – в полгода.

Очень важно получить все три вакцины, ведь от этого зависит уровень защиты.

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