Гепатит B: симптомы, диагностика и лечение
Гепатит B – это вирусная инфекция, поражающая печень, которая может вызывать как острую, так и хроническую болезнь. Данное заболевание представляет одну из основных проблем глобального здравоохранения.
Читайте такжеГепатит А: как передается, симптомы и лечениеГепатит B может приводить к развитию хронической болезни печени и создавать высокий риск смерти от цирроза и рака печени.
По оценкам ВОЗ, более двух миллиардов людей в мире инфицированы гепатитом В, из них у около 360 миллионов хроническая форма.
Ежегодно регистрируют 4,5 миллиона новых случаев заболевания. От последствий хронического гепатита В ежегодно умирает около 700 тысяч человек.
Гепатит B: симптомы
Вирус, приводящий к заражению гепатитом B, вне организма человека выживает как минимум неделю. А при попадании в организм, заболевание развивается не сразу. Инкубационный период может продолжаться от 30 до 180 дней. В крови вирус могут обнаружить уже через 1-2 месяца.
У большинства больных первоначальный период заболевания проходит без выраженных симптомов. Выделяют следующие признаки:
- плохое самочувствие;
- рвота и тошнота;
- отсутствие аппетита и отвращение к еде;
- невысокая температура;
- бледный стул и темная моча;
- неприятные ощущения в верхней части живота;
- боли в суставах.
Для хронической формы заболевания характерны увеличение селезенки, звездчатые гемангиомы, ладонная эритема (покраснение кожи). Проявляются желтуха, зуд, стеаторея (чрезмерное выведение жиров с калом).
Гепатит В: диагностика
Окончательный диагноз выставляется на основании специального анализа крови. В результате этого анализа выявляют присутствие в крови поверхностного антигена гепатита B, а также некоторых других специальных антител.
В случае подтверждения инфицирования назначается анализ на антиген и антитела к антигену.
Только после этих анализов можно спрогнозировать течение болезни и назначить лечение.
Гепатит B: лечение
Людей с хроническим гепатитом B, которые нуждаются в лечении, можно лечить лекарственными средствами, включая оральные противовирусные препараты, а также инъекциями. Препараты и дозы определяет врач.
Лечение гепатита B может замедлять развитие цирроза, уменьшать заболеваемость гепатоцеллюлярной карциномой и улучшать выживаемость в долговременной перспективе.
К сожалению, рак печени почти всегда заканчивается смертельным исходом.
Гепатит В: вакцинация
Считается, что избежать этого заболевания поможет только прививка от гепатита B.
Иммунизация происходит в три этапа. По рекомендации ВОЗ, первая доза должна быть введена младенцу в течение 24 часов после рождения. Вторая доза вводится в два месяца, третья – в полгода.
Очень важно получить все три вакцины, ведь от этого зависит уровень защиты.
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