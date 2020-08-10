Тест на коронавирус: журналисты выяснили, где в Киеве можно пройти тестирование на COVID-19

Отмечается, что по направлению семейного врача тест на COVID-19 сделают бесплатно, в частных клиниках его стоимость достигает 2000 гривень.

В Киеве в последние дни, как и в Украине в целом, фиксируют стремительный рост случаев инфицирования COVID-19. Поэтому неудивительно, что в сети в последнее время участились запросы "где в Киеве сделать тест на коронавирус".

Напомним, что 30 июля столица побила антирекорд по заболеваемости COVID-19: почти 200 случаев коронавируса в сутки. С тех пор в столице ежедневно фиксируют более 100 случаев инфицирования.

Журналисты ТСН выяснили, в каких случаях ПЦР-тест можно сделать бесплатно, а в каких - за деньги, и где можно провериться на коронавирус дешевле.

В каких случаях делается бесплатный ПЦР-тест на COVID-19

Так, бесплатно ПЦР-тест делается по направлению семейного врача в следующих случаях:

когда у человека есть подозрение на коронавирус и имеющаяся симптоматика;

когда человек как бы здоров, но контактировал с инфицированным коронавирусом - или дома, или на работе;

когда онкобольному пациенту надо ложиться в больницу на операцию.

Об этом нам рассказали в Центре первичной медико-санитарной помощи №1 Святошинского района Киева.

"Человеку при наличии тестов могут сделать его на месте или направляют в ближайший пункт тестирования в районную поликлинику. И где-то через двое суток тест будет готов. Как долго делается тест, зависит от загруженности Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины на ул. Эстонской (туда отправляют весь собранный на исследование материал)", - пояснили в Центре первичной медико-санитарной помощи №1.

Что нужно знать, если делать ПЦР-тест самостоятельно

Если человек решил самостоятельно сделать ПЦР-тестирование, то дешевле это делать в ДНК-лаборатории. Но там обычно, по данным семейных врачей, очень большие очереди. ПЦР-анализ на COVID-19 в ДНК-лаборатории стоит 700 гривень, сроки готовности - один рабочий день. Если сдать материал к 9 утра, результат будет на сайте в 18:00. Это касается только рабочих дней. В субботу анализы не выдаются.

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Есть нюанс — больных пациентов лаборатория не принимает — забор дистанционно (с явными признаками респираторного заболевания — лихорадка, кашель или предыдущий положительный ПЦР-тест). Чтобы сделать анализ, лаборатория выдает родственникам эпендорф и зонд для дистанционного забора материала.

Предварительная запись не требуется, оформление пациента происходит на месте в порядке очереди. Справка по телефону: 098 760 9021. На сайте ДНК-лаборатории указаны адреса филиалов, телефоны и график работы.

Если пациент самостоятельно делает ПЦР-тестирование в лаборатории Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, это будет стоить 890 гривен + 150 гривен за забор материала.

Забор материала для исследования проводится с 9:00 до 11:00 по адресу: вирусологическая лаборатория ул. Эстонская, 3, тел. 400-50-36, 427-33-74, 400-73- 54.

График работы лаборатории с 8:00 до 20:00 ежедневно без выходных.

В лаборатории отмечают, что забор материала для исследования в другое время осуществляется по предварительному согласованию.

Результат выдается на следующий день.

В частных клиниках ПЦР-тест можно сделать от 740 гривень до 2500 гривень. Результат надо ждать один-два дня. У некоторых есть услуга - "Вызов медсестры на дом". Цена такая же, только не надо никуда ехать, но необходимо заполнить анкету на сайте.

Тесты на коронавирус: чем они отличаются

Существует три вида тестов на коронавирус — тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), тесты иммуноферментного анализа (ИФА-тесты) и экспресс-тесты.

Метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) — это один из самых современных, чувствительных и точных методов диагностики заболеваний, поскольку фиксирует присутствие самого вируса (его ДНК или РНК, которые являются носителями генетической информации). Образец материала для этого тестирования на COVID-19 берут со слизистой носа человека. Суть метода заключается в выявлении фрагмента РНК или ДНК возбудителя (т.е. вируса) в пробе. Метод достаточно сложный, но позволяет выявить вирус даже если в пробе находится всего одна молекула его генома.

В случае с COVID-19 для проведения исследования методом ПЦР нужны специальные реактивы, специфичные к определенному вирусу, и оборудование — амплификатор, который охлаждает и нагревает пробирки с пробами биоматериала, поэтому этот вид тестов проводят только в определенных лабораториях, которым сейчас Минздрав передает тест-системы. Поэтому покупать тест-систему за 12-16 тысяч гривен, как это предлагают через Интернет, просто нет смысла.

Тесты иммуноферментного анализа (ИФА-тесты) — это вид анализа, с помощью которого выявляется комплекс "антиген — антитело", который производится, когда организм поражен вирусом. Этот комплекс образуется благодаря иммунологической реакции антигена с соответствующим антителом. Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: M и G. Если оказывается M, то это говорит об остром процессе заболевания, если G — это человек переболел или заразился вирусом и выработались антитела к этому заболеванию.

И если ИФА-тестирование обнаружит у человека антитела, он должен будет сдать образец для ПЦР-диагностики. Например, медики должны проходить диагностику каждые 14 дней, поэтому ИФА-тестирование поможет снизить нагрузку на лаборатории, где осуществляют ПЦР-исследования. Таким образом, положительный результат ИФА-теста станет дополнительным основанием для ПЦР-исследования.

Кроме того, иммуноферментный анализ используют для тех пациентов, которые имеют симптомы COVID-19, но их ПЦР-тесты дали отрицательный результат. Таким образом можно будет определить наличие и уровень антител в организме.

Экспресс-тесты определяют наличие антител к вирусу в крови, а не собственно присутствие вируса. Этот метод считается не очень точным, поскольку антитела организм начинает вырабатывать не с первого дня инфицирования болезнью, а в ее разгар — в случае с COVID-19 это примерно пятый-седьмой день. Результат теста становится известен уже через 15 минут, и его можно сделать в любом медучреждении. Результаты обязательно нужно подтвердить с помощью ПЦР. Поскольку тестирование может выпасть на период, когда организм больного еще не успел выработать антитела.

Стоит отметить, что ПЦР остается единственным видом исследования, который дает основания для установления диагноза COVID-19.

Отметим, что по данным столичного головы Виталия Кличко, всего в коммунальных медучреждениях с начала пандемии исследовано почти 73 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА в столице совершили около 10 500 тестов.

"Показатель тестирования в Киеве сегодня — самый высокий в Украине. И составляет 130 тестов на 100 000 человек", — подчеркнул мэр Киева.

Напомним, как сообщал УНИАН, Киев сейчас находится в "зеленой" зоне карантина. "Зеленая" зона условно считаться безопасной в период карантина. В нее входят те территории, где показатели будут в норме. Однако в ближайшие дни Киев может оказаться вне "зеленой" зоны. В КГГА сообщили, что причина этому - элементарное несоблюдение правил безопасности.

По состоянию на 10 августа в столице обнаружили 66 новых случаев инфицирования коронавируса. Таким образом, в Киеве уже более 9,5 тыс инфицированных.

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