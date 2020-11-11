Чаще всего коронавирусом украинцы инфицируются в местах массового скопления людей. Тогда как подцепить COVID-19 на улице практически невозможно.
Читайте такжеВ Минздраве назвали симптомы легкого течения COVID-19Об этом заведующий Чертковского гормежрайонного отдела ГУ "Тернопольский областной лабораторный центр МОЗ Украины" Николай Михайлюк рассказал изданию "Липа".
По его словам, наибольшую опасность представляют места больших скоплений людей и замкнутые пространства.
"Шанс заразиться коронавирусом на улице чрезвычайно мал. Наибольшую угрозу представляют все же большие застолья – дни рождения, крестины или свадьбы. Тогда собирается большое количество гостей, и мало кто из них придерживается маскового режима. Бывало, что после громких празднований мы имели вспышки заболевания", – говорит Михайлюк.
Врач отмечает, что по возможности стоит перенести такие мероприятия, или же праздновать в узком кругу.
"Еще одной угрозой является общественный транспорт, точнее правила поведения в нем. В последнее время наблюдаем переполненные автобусы, в которых едут пассажиры без масок. Именно при таких условиях сильно возрастает риск заболеть, потому что люди находятся в закрытом пространстве на небольшом расстоянии друг от друга", – добавил медик.
Михайлюк призвал по возможности ходить пешком. "Если проезда в общественном транспорте не избежать, тогда лучше дождаться автобуса с малым количеством пассажиров и в обязательном порядке надеть маску", – советует врач.
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