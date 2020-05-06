Больницам, которые не определены Минздравом, запретили принимать больных коронавирусом

В НСЗУ отметили, что направление больных с COVID-19 в больницы, которые не подготовлены к этому, может вызвать заражение других пациентов и врачей, которые не имеют необходимой защиты.

Руководитель Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Оксана Мовчан подчеркнула, что с 1 мая больницам, которые не включены в перечень из 242 опорных медучреждений для госпитализации пациентов с COVID-19, запрещено принимать на стационарное лечение таких больных.

Как передает корреспондент УНИАН, на онлайн-брифинге Мовчан отметила, что в связи с тем, что медицинская система Украины налаживала свои процессы во время эпидемии COVID-19, определенные больницы, которые не вошли в перечень из 242 медучреждений, который был утвержден Минздравом для госпитализации больных COVID-19, все-таки принимали больных.

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«Это запрещено с 1 мая. Мы не хотим, чтобы пациентов (с COVID-19 - УНИАН) везли во все больницы в стране, чтобы это привело к заражению пациентов с другими заболеваниями или это повлекло заражение врачей, которые не готовы к этому, не будут иметь необходимой защиты», - отметила руководитель НСЗУ.

Она добавила, что все больницы, которые оказывали помощь при COVID-19 в апреле, получат необходимое финансирование.

Мовчан отметила, что в апреле пациентов с COVID-19 госпитализировали еще 102 медучреждения, которые не были определены как опорные для лечения этого заболевания.

Она отметила, что в отношении оказания экстренной медицинской помощи и работы мобильных бригад больным и лицам с подозрением на COVID-19 будет выделено дополнительное финансирование.

Руководитель НСЗУ отметила, что все региональные центры экстренной медицинской помощи могут заключать контракты с НСЗУ о предоставлении экстренной медицинской помощи лицам с подозрением на инфицирование коронавирусом и установленным диагнозом COVID-19

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 6 мая в Украине зафиксировано 13 тыс. 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2 тыс. 97 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.

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