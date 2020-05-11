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Гайморит - причины, симптомы и лечение заболевания

08:00, 11 мая 2020
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Гайморит причины / фото: Depositphotos

Гайморит – это многовидовое воспаление гайморовых пазух, являющееся формой синусита и сопровождающееся повышением температуры, обильным насморком, утомляемостью пациента и не проходящим чувством давления на область носа. Заболевание является распространенной причиной обращения к ЛОР-специалисту.

Гайморит - причины

  • инфекции, которые могут попадать в полость носа посредствам крови или дыхания.
  • искривление носовой перегородкой, увеличение носовых раковин, аденоидные вегетации и аллергии;
  • низкая работоспособность иммунной системы;
  • травма слизистой оболочки, выстилающей гайморовы пазухи;
  • бактерии (стафилококки);
  • запущенные или недолеченные простуды и насморки;
  • пребывание в помещениях с пересушенным воздухом либо на сквозняке;
  • несоблюдение гигиены и болезни ротовой полости, в частности верхних зубов;
  • проблемные состояния желез секреции;
  • вредное производство;
  • аномалии в анатомии носоглотки или ее повреждения;
  • полипозные и аденоидные разрастания;
  • аллергии;
  • туберкулез;
  • грибок слизистой оболочки;
  • лучевая болезнь;
  • наличие опухоли;
  • частое применение назальных капель от ринита.
  • Гайморит симптомы / фото: Depositphotos

Гайморит - симптомы

  • слизистые выделения из носа;
  • из-за сильного давления в области пазух появляется гайморит;
  • бессонница;
  • затрудненное дыхание;
  • постоянная усталость;
  • по очень высокой температуре можно распознать гайморит;
  • озноб, сильный кашель, недомогание, боль в области всей головы.
  • Гайморит лечение / фото: Depositphotos

Гайморит - лечение

Какие антибиотики применять при гайморите ?

Выбор антибиотика зависит от тяжести процесса и вызвавшего его возбудителя. Наиболее эффективными являются:

  • Ампициллин;
  • Азитромицин;
  • Клиндамицин;
  • Антибиотики группы цефалоспоринов.

Инъекции стрептомицина, неомицина, амикацина и тд. применяются в случае неэффективности других антибиотиков, прогрессировании заболевания и развитии осложнений.

Гайморит капли / фото: Depositphotos

Какие капли можно применять при гайморите?

На начальной стадии могут быть полезны сосудосуживающие капли в нос. Они снимают отек слизистой носа и гайморовых пазух, дышать становится легче. К сосудосуживающим средствам относят:

  • Ксилен;
  • Тизин;
  • Синупрет
  • Виброцил;
  • Отривин;

Хорошо промывают слизистую и препятствуют скоплению слизи и гноя препараты на основе чистой морской воды. К таким относятся:

  • Аквамарис;
  • Аквалор;
  • Физиомер.
  • Гайморит народное лечение / фото: Depositphotos

Гайморит - народные средства лечения

Ингаляции (например, ингаляции спиртовой настойкой прополиса);

Компрессы (часто используют компрессы из глины);

Капли (например, капли из масла шиповника или облепихи).

Гайморит у детей

Первыми признаками гайморита у детей являются заложенность и выделения из носа, утомляемость и капризность.

Детский гайморит требует срочного лечения, так как отсутствие своевременной терапии может спровоцировать развитие аденоидных вегетаций.

Гайморит у детей может сопровождаться болевыми синдромами в области головы и зубов, повышением температуры, ознобом, гиперемией и отечностью щек. При гайморите дети становятся раздражительными, у них нарушается аппетит и сон. Детский гайморит может вызвать нарушения обоняния и изменить тембр голоса. Лечением детского гайморита занимается лор-врач, он назначает процедуры и препараты от гайморита.

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