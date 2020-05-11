Гайморит - причины, симптомы и лечение заболевания

Первыми признаками гайморита у детей являются заложенность и выделения из носа, утомляемость и капризность.

Гайморит – это многовидовое воспаление гайморовых пазух, являющееся формой синусита и сопровождающееся повышением температуры, обильным насморком, утомляемостью пациента и не проходящим чувством давления на область носа. Заболевание является распространенной причиной обращения к ЛОР-специалисту.

Гайморит - причины

инфекции, которые могут попадать в полость носа посредствам крови или дыхания.

искривление носовой перегородкой, увеличение носовых раковин, аденоидные вегетации и аллергии;

низкая работоспособность иммунной системы;

травма слизистой оболочки, выстилающей гайморовы пазухи;

бактерии (стафилококки);

запущенные или недолеченные простуды и насморки;

пребывание в помещениях с пересушенным воздухом либо на сквозняке;

несоблюдение гигиены и болезни ротовой полости, в частности верхних зубов;

проблемные состояния желез секреции;

вредное производство;

аномалии в анатомии носоглотки или ее повреждения;

полипозные и аденоидные разрастания;

аллергии;

туберкулез;

грибок слизистой оболочки;

лучевая болезнь;

наличие опухоли;

частое применение назальных капель от ринита.



Гайморит - симптомы

слизистые выделения из носа;

из-за сильного давления в области пазух появляется гайморит;

бессонница;

затрудненное дыхание;

постоянная усталость;

по очень высокой температуре можно распознать гайморит;

озноб, сильный кашель, недомогание, боль в области всей головы.



Гайморит - лечение

Какие антибиотики применять при гайморите ?

Выбор антибиотика зависит от тяжести процесса и вызвавшего его возбудителя. Наиболее эффективными являются:

Ампициллин;

Азитромицин;

Клиндамицин;

Антибиотики группы цефалоспоринов.

Инъекции стрептомицина, неомицина, амикацина и тд. применяются в случае неэффективности других антибиотиков, прогрессировании заболевания и развитии осложнений.

Какие капли можно применять при гайморите?

На начальной стадии могут быть полезны сосудосуживающие капли в нос. Они снимают отек слизистой носа и гайморовых пазух, дышать становится легче. К сосудосуживающим средствам относят:

Ксилен;

Тизин;

Синупрет

Виброцил;

Отривин;

Хорошо промывают слизистую и препятствуют скоплению слизи и гноя препараты на основе чистой морской воды. К таким относятся:

Аквамарис;

Аквалор;

Физиомер.



Гайморит - народные средства лечения

Ингаляции (например, ингаляции спиртовой настойкой прополиса);

Компрессы (часто используют компрессы из глины);

Капли (например, капли из масла шиповника или облепихи).

Гайморит у детей

Первыми признаками гайморита у детей являются заложенность и выделения из носа, утомляемость и капризность.

Детский гайморит требует срочного лечения, так как отсутствие своевременной терапии может спровоцировать развитие аденоидных вегетаций.

Гайморит у детей может сопровождаться болевыми синдромами в области головы и зубов, повышением температуры, ознобом, гиперемией и отечностью щек. При гайморите дети становятся раздражительными, у них нарушается аппетит и сон. Детский гайморит может вызвать нарушения обоняния и изменить тембр голоса. Лечением детского гайморита занимается лор-врач, он назначает процедуры и препараты от гайморита.