Гайморит - причины, симптомы и лечение заболевания
Гайморит – это многовидовое воспаление гайморовых пазух, являющееся формой синусита и сопровождающееся повышением температуры, обильным насморком, утомляемостью пациента и не проходящим чувством давления на область носа. Заболевание является распространенной причиной обращения к ЛОР-специалисту.
Гайморит - причины
- инфекции, которые могут попадать в полость носа посредствам крови или дыхания.
- искривление носовой перегородкой, увеличение носовых раковин, аденоидные вегетации и аллергии;
- низкая работоспособность иммунной системы;
- травма слизистой оболочки, выстилающей гайморовы пазухи;
- бактерии (стафилококки);
- запущенные или недолеченные простуды и насморки;
- пребывание в помещениях с пересушенным воздухом либо на сквозняке;
- несоблюдение гигиены и болезни ротовой полости, в частности верхних зубов;
- проблемные состояния желез секреции;
- вредное производство;
- аномалии в анатомии носоглотки или ее повреждения;
- полипозные и аденоидные разрастания;
- аллергии;
- туберкулез;
- грибок слизистой оболочки;
- лучевая болезнь;
- наличие опухоли;
- частое применение назальных капель от ринита.
- Гайморит симптомы / фото: Depositphotos
Гайморит - симптомы
- слизистые выделения из носа;
- из-за сильного давления в области пазух появляется гайморит;
- бессонница;
- затрудненное дыхание;
- постоянная усталость;
- по очень высокой температуре можно распознать гайморит;
- озноб, сильный кашель, недомогание, боль в области всей головы.
- Гайморит лечение / фото: Depositphotos
Гайморит - лечение
Какие антибиотики применять при гайморите ?
Выбор антибиотика зависит от тяжести процесса и вызвавшего его возбудителя. Наиболее эффективными являются:
- Ампициллин;
- Азитромицин;
- Клиндамицин;
- Антибиотики группы цефалоспоринов.
Инъекции стрептомицина, неомицина, амикацина и тд. применяются в случае неэффективности других антибиотиков, прогрессировании заболевания и развитии осложнений.
Какие капли можно применять при гайморите?
На начальной стадии могут быть полезны сосудосуживающие капли в нос. Они снимают отек слизистой носа и гайморовых пазух, дышать становится легче. К сосудосуживающим средствам относят:
- Ксилен;
- Тизин;
- Синупрет
- Виброцил;
- Отривин;
Хорошо промывают слизистую и препятствуют скоплению слизи и гноя препараты на основе чистой морской воды. К таким относятся:
- Аквамарис;
- Аквалор;
- Физиомер.
- Гайморит народное лечение / фото: Depositphotos
Гайморит - народные средства лечения
Ингаляции (например, ингаляции спиртовой настойкой прополиса);
Компрессы (часто используют компрессы из глины);
Капли (например, капли из масла шиповника или облепихи).
Гайморит у детей
Первыми признаками гайморита у детей являются заложенность и выделения из носа, утомляемость и капризность.
Детский гайморит требует срочного лечения, так как отсутствие своевременной терапии может спровоцировать развитие аденоидных вегетаций.
Гайморит у детей может сопровождаться болевыми синдромами в области головы и зубов, повышением температуры, ознобом, гиперемией и отечностью щек. При гайморите дети становятся раздражительными, у них нарушается аппетит и сон. Детский гайморит может вызвать нарушения обоняния и изменить тембр голоса. Лечением детского гайморита занимается лор-врач, он назначает процедуры и препараты от гайморита.