Минздрав планирует до конца года закупить 400 автомобилей для экстренной помощи и с 1 сентября повысить зарплаты медикам

Правительство в конце июня выделило на экстренную медицинскую помощь дополнительно 1 млрд 260 млн грн.

Министерство здравоохранения планирует до конца года закупить 400 автомобилей для экстренной медицинской помощи на 922 млн грн, а с 1 сентября повысить зарплаты всем медицинским работникам вторичного и третичного звена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«19 июня 2020 года было принято соответствующее решение правительства о повышении тарифа, по которому рассчитывается выделение средств на экстренную медицинскую помощь. Мы его увеличили на 40%. За много лет независимости Украины у нас на экстренную медицинскую помощь просто не обращали внимание. По общим расчетам, согласно решению правительства, сумма средств, которая выделяется, это 1 млрд 260 млн грн дополнительно до конца года. Это будет повышение тарифов начиная с 1 июля и до конца 2020 года», - заявил Степанов.

По словам министра, эти средства пойдут в первую очередь на повышение зарплаты и укрепление материально-технической базы на станциях экстренной медицинской помощи.

«Отдельно в этом бюджете предусмотрено 922 млн грн на приобретение автомобилей экстренной медицинской помощи. Мы планируем приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями. Если говорить о количестве автомобилей, которые в целом надо приобрести, которые старше 10 лет или просто стоят на станциях, то это количество составляет 1,8 тыс. автомобилей. 400 мы хотим приобрести в этом году», - отметил Степанов.

По словам министра, также дополнительные средства направят на учебно-тренировочные центры.

«Экстренная медицинская помощь является приоритетом. Мы хотим действительно ее сделать по всем европейским стандартам. Отдельно хочу сказать, что с 1 сентября предполагается повышение зарплаты всем медработникам на вторичном и третичном звене, в том числе экстренной медицинской помощи. Это повышение будет достаточно существенным, по сравнению с тем, что было раньше», - заявил Степанов.

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