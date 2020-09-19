Это первая подобная операция в Украине - процедура дорогостоящая, требует особой аппаратуры и соответствующей квалификации врачей.

В больнице «Феофания» Государственного управления делами провели уникальную операцию, во время которой удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг.

Читайте такжеВ Днепре врачи провели уникальную операцию на голове раненого бойца АТО (фото)Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства. «Врачи клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами в Киеве провели уникальную операцию, во время которой удалили из грудной клетки пациентки опухоль весом 4,5 кг. Это первая подобная операция в Украине - процедура дорогостоящая, требует особой аппаратуры и соответствующей квалификации врачей», - сообщили в пресс-службе.

При этом отметили, что благодаря указу президента Владимира Зеленского о доступности для граждан медицинской помощи в больнице «Феофания» операция была для пациентки бесплатной.

Напомним, 14 января президент подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, которую оказывает больница «Феофания».

Глава государства поручил Кабинету министров и Госуправлению делами в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения медучреждения.

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Автор: Виктория Токарева