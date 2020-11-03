Мобильный госпиталь для лечения пациентов больных COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это третья точка, предложенная властями столицы.
Читайте такжеСтепанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей в регионахОб этом РБК-Украина сообщил информированный источник. "Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", – сказал собеседник.
Кабинет министров поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества заболевших COVID-19.
В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.
Коронавирус в Украине
- В Киеве рассматривают возможность развертывания мобильного госпиталя для больных COVID-19 во Дворце спорта, экспоцентре и МВЦ
- В Киеве медучреждения для больных COVID-19 заполнены почти на 73%
- Минздрав готовится разворачивать мобильный госпиталь во Дворце спорта в Киеве
- В Минздраве пока не рассматривают вопрос развертывания мобильных моргов в связи с пандемией COVID-19
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