В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.

Мобильный госпиталь для лечения пациентов больных COVID-19 в Киеве планируют развернуть на базе больницы "Феофания". Это третья точка, предложенная властями столицы.

Читайте такжеСтепанов рассказал о подготовке мобильных госпиталей в регионахОб этом РБК-Украина сообщил информированный источник. "Феофанию могут отдать под полевой госпиталь", – сказал собеседник.

Кабинет министров поручил регионам подготовить варианты для размещения мобильных госпиталей в связи с ростом количества заболевших COVID-19.

В Киеве под эти цели также планируют переоборудовать Дворец спорта и Международный выставочный центр.

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Автор: УНИАН