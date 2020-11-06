Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами принимает больных COVID-19 с 10 сентября.
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Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Соколовская.
По ее словам, по инициативе президента «Феофания» была включена в перечень государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную помощь больным COVID-19 приказом Министерства здравоохранения от № 2081, который находится в свободном доступе.
«Для обеспечения оказания медицинской помощи больным ковидной болезнью перепрофилирован отдельный корпус, материально-техническое обеспечение которого соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Украины», - заявила она.
Как сказала Соколовская, для оказания медицинской помощи госпитализируются больные с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания. Медицинский персонал прошел обучение и получил соответствующую квалификацию в оказании помощи таким больным.
В то же время в ОП обращают внимание на то, что несмотря на усиленное внимание к борьбе с COVID-19 и лечением больных, нельзя забывать о людях, нуждающихся в неотложной медицинской помощи (нейрохирургия, онкология и другие острые состояния).
«Поэтому важным является обеспечение доступности и своевременности оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями в острой стадии развития», - отметила Соколовская.
Коронавирус в Украине
- За минувшие сутки в Украине зафиксирован 9 тыс. 721 новый случай COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели 440 тыс. 188 человек, выздоровели 195 тыс. 544 человека, умерли 8 тыс. 125.
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