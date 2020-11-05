Медик Ольга Голубовская также напомнила о смерти летом этого года еще одного известного доктора и академика Петра Фомина, назвав их "ушедшей эпохой".

От коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.

Об это на своей странице в Facebook сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

«Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров...» - написала она.

Читайте также"Дальше будет еще больше": Рубан о заболеваемости COVID-19 в Киеве

Также Голубовская напомнила о смерти летом этого года еще одного известного доктора и академика - Петра Фомина.

«Целая эпоха врачей, посвятивших свою жизнь людям... RIP...» - прокомментировала она.

Напомним, в начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.

Коронавирус в Украине: последние данные

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко