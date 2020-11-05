От коронавирусной инфекции COVID-19 умер украинский реаниматолог Феликс Глумчер.
Об это на своей странице в Facebook сообщила врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.
«Сегодня на фоне коронавирусной болезни умер выдающийся реаниматолог, профессор Феликс Семенович Глумчер. Умный, профессиональный, сильный, прямой, самодостаточный и трудолюбивый... я не нахожу слов, чтобы описать его вклад в лечение тяжёлых больных, подготовку кадров...» - написала она.
Читайте также"Дальше будет еще больше": Рубан о заболеваемости COVID-19 в Киеве
Также Голубовская напомнила о смерти летом этого года еще одного известного доктора и академика - Петра Фомина.
«Целая эпоха врачей, посвятивших свою жизнь людям... RIP...» - прокомментировала она.
Напомним, в начале октября в Тернопольской области умер 51-летний терапевт Иван Венжинович. Именно его фото попало в социальную рекламу борьбы с COVID-19 от Министерства здравоохранения.
Коронавирус в Украине: последние данные
- За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордные 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- Киеву прогнозируют "красную" зону карантина
- Медик рассказал, какой ситуация по COVID-19 в Украине будет зимой
- В Минздраве рассказали, сколько коек в больницах обеспечены кислородом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram