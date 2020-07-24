В Украине 10% лекарств фальсифицированы: Минздрав введет 2D-кодирование препаратов

В Минздраве отметили, что в Украине будут маркировать не только препараты собственного производства, но и импортного.

Министерство здравоохранения и фармпроизводства обсудили вопросы внедрения 2D-кодирования лекарственных средств.

По данным ВОЗ, до 10% лекарственных средств, которые есть на рынке Украины, фальсифицированы. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве отметили, что в Украине будут маркировать не только препараты собственного производства, но и импортного.

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"Это большой риск для пациентов. Первое, что мы обсудили с фармкомпаниями, – это введение 2D-кодирования лекарственных средств, всех, что используются и зарегистрированы в Украине. Это и украинского и импортного производства. Такова мировая практика", - отметил Степанов.

2D-кодирование будет осуществляться во время производства препаратов, код сразу вносится в общую систему, и путь лекарственного средства можно будет отслеживать от производства до аптеки.

По словам Степанова, таким образом можно четко проконтролировать наличие фальсифицированных лекарственных средств в украинских аптеках.

На внедрение 2D - кодирования могут уйти от 2 до 2,5 лет, поскольку некоторым фармпроизводителям нужно переоборудовать производственные линии. Первыми на 2D-кодирования будут переведены те лекарственные средства, которые входят в правительственную программу "Доступные лекарства".

Как сообщалось, в Украине по программе "Доступные лекарства" можно получить бесплатно 77 из 256 лекарственных средств. В программу вошли 187 средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 43 для диабета II типа, 15 для бронхиальной астмы и для лечения ревматических болезней. Следует заметить, что 256 лекарств бесплатно или с небольшой доплатой украинцы смогут получить в более восьми тысяч аптеках, которые расположены в различных регионах страны.

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