В чем польза ежевики, противопоказания

Ежевика в разы полезнее, чем малина. Как и черника и клюква, ежевика содержит много антиоксидантов и помогает укрепить нервы.

Ежевика обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Польза ежевики проявляется, прежде всего, в ее успокаивающих особенностях.

Сорта ежевики ценятся также своей способностью вытеснять сорняки, а культивируется она очень легко: ягода выращивается на поливе и проходит обрезку.

Натчес более привередлив, но и в то же время эффективный. По словам фермеров, главное, чтобы ягоды не покраснели на следующий день после уборки. Чтобы этого не произошло, ягоды после сбора нужно мгновенно охладить.

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Сорта ежевики есть разные, как и уход за ними. Ежевику прайм арк фридом рационально выращивать в Украине в закрытом грунте – в теплицах и тоннелях. Первые плоды этой ягоды опережают ранние сорта: на 10 дней раньше Натчес и на неделю – за Аучиту. Вторые плоды созревают в конце августа.

Ежевику Тройная корона фермеры называют шедевром селекции. Высокорослое, бесшипная, с отличным вкусом. Ягоды крупные, одномерные, сладкие с мелким семенами. Урожайность наибольшая, в сравнении с другими сортами ежевики, до 80 кг из куста. Поздний сорт, плодоносит с августа по октябрь включительно. Куст пластичный, легко пригибается к земле. Замечательная ежевика на зиму.

Ежевика Торнфри плодоносит на второй год после посадки. Листья ягоды крупные, темно-зеленого цвета. Плоды крупные, черные, правильной овальной формы, чудесны для заморозки.

Ежевика Честер отличается роскошными кустами и количеством ягод на них благодаря плодовитым косточкам. Побеги Честера могут достигать в длину 2-3 м. Также стоит отметить, что растение не нужно прищипывать.

Ежевика Карака Блэк – очень ранний сорт, выведенный в Новой Зеландии. Созревания - с середины июня и до конца июля. Ягоды очень крупные, вытянутые до 8 см, до 20 г, отличного качества, сладкие, ароматные. Сорт очень урожайный. Куст компактный, с горизонтальными побегами до 2,5 м -3 м. Шипов мало.

Ежевика Лох Тей раннего срока созревания - конец июня. Сорт без шипов, шотландской селекции. Ягоды очень крупные, массой 4,5-5 г и более, однородные, высоких товарных качеств, транспортабельные. Вкус ягод очень хороший, насыщенный. Кусты сильнорослые, прямостоячие. Побеги мощные, упругие. Созревает в конце июня, на 20 дней раньше ежевики сорта Лох Несс.

Ежевика: полезные свойства и вред

Ежевика в разы полезнее, чем малина, отмечают специалисты. Как и черника и клюква, ежевика содержит много антиоксидантов и помогает укрепить нервы.

Кроме витаминов группы Р, ежевика еще содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества. Ежевика насыщена большим количеством минеральных веществ, таких как медь, марганец, магний, калий, кальций.

Не стоит забывать и о вреде ежевики. Это довольно нежная ягода, вызывающая у некоторых людей аллергические реакции. Симптомы могут проявиться как через несколько минут после употребления, так и через несколько суток отеком слизистых и тошнотой.

Осторожно следует употреблять людям с низким давлением. Также следует заботиться и о сроке годности. Ежевикой из холодильника можно лакомиться только до 7 дней.

Ежевика малокалорийна: в 100 граммах ягод содержится всего 43 ккал.