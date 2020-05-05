Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет (видео)
Укрепить иммунитет, "сидя на диване и пожирая какие-то таблетки", невозможно. Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.
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"Укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета", - объяснил доктор.
Комаровский подчеркнул, что не существует "волшебных таблеток", позволяющих укрепить иммунитет.
Доктор Комаровский объяснит, что на самом деле усиливает сопротивляемость организма различным инфекциям и почему на фуфломицинах и средствах «для поднятия иммунитета» так легко зарабатывают чуть ли не все желающие. ⠀ ► ► ► Ссылка на полный прямой эфир: https://youtu.be/8P4Dgr4kmto ⠀ ● Официальный сайт ► https://komarovskiy.net/ ● YouTube-канал "Доктор Комаровский" ► https://www.youtube.com/user/doctorko... ● Второй YouTube-канал "Доктор Комаровский. Интервью" ► https://www.youtube.com/channel/UCDMU... ● Facebook ► https://www.facebook.com/komarovskiynet/ ● Вконтакте ► https://vk.com/eokomarovskiy ● TikTok ► https://www.tiktok.com/@doctor.komaro... ● Telegram ► https://t.me/dr_komarovskiy ⠀ #докторкомаровский #иммунитет #профилактика #зож #наивность #лекарства #золотаятаблетка
Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море.