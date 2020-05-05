Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет (видео)

Врач подчеркнул, что не существует "волшебных таблеток", позволяющих укрепить иммунитет.

Укрепить иммунитет, "сидя на диване и пожирая какие-то таблетки", невозможно. Об этом на своей странице в Instagram рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

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"Укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности, потому что наша иммунная защита должна постоянно контактировать с кучей бактерий; это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс. Это все естественное для человека плюс свежий воздух. Вот это все и есть укрепление иммунитета", - объяснил доктор.

Комаровский подчеркнул, что не существует "волшебных таблеток", позволяющих укрепить иммунитет.

Ранее известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, стоит ли в этом году планировать отдых на море.