ВСУ сдерживают попадание коронавируса в район операции Объединенных сил - министр обороны

Со вчерашнего дня ситуация даже улучшилась, уверяет Таран.

Министр обороны Андрей Таран заявляет, что в Вооруженных силах Украины сдерживают попадание коронавирусной инфекции COVID-19 к военнослужащим - участникам операции Объединенных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал журналистам.

"Откровенно говоря, нам сегодня удалось не допустить попадания коронавируса в операцию Объединенных сил, и это самое главное, потому что если бы были у нас случаи попадания коронавируса в состав Вооруженных сил, которые выполняют задачи в районе операции Объединенных сил, это было бы, скажем так, очень плохо", - заявил Таран.

"Но пока что мы сдерживаем коронавирус. По состоянию на сегодня, со вчерашнего дня, ситуация даже улучшилась. Восемь военнослужащих в Харькове, у которых предварительные тесты выявили коронавирус (тесты) оказались ложными, поэтому в настоящее время общее количество даже снизилось", - сказал министр.

Также он добавил, что каждый день люди выздоравливают. "Большинство случаев коронавируса связано с тем, что военнослужащие - тоже люди и общаются с гражданским населением, среди которого есть случаи заболевания", - заявил Таран.