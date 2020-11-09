Руководитель ОП уверяет, что будет работать в изоляции, в частности примет участие в видеоконференции советников лидеров стран "нормандского формата".

Руководитель Офиса президента Украины Адрей Ермак заявляет, что у него положительный результат теста на коронавирусной инфекцией.

Об этом руководитель ОП сообщил в Facebook.

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"К концу рабочего дня получил слишком "положительные" новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что на этой неделе (13 ноября - УНИАН) запланирована видеовстреча советников лидеров стран "нормандского формата".

"Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся - точно не по моей вине", - заявил Ермак.

При этом руководитель ОП призвал всех не допускать небрежного отношения к карантинным правилам.

"Носите маски, мойте руки. Четко соблюдайте дистанцию, сохраняя спокойствие. От этого зависит скорость распространения вируса. Всегда помните о своих близких и о всех людях, которые могут быть в группе риска. Жизнь слишком интересная, чтобы терять время на болезни и плохое настроение", - отметил Ермак.

Болезнь Зеленского: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19.

Президент сообщил, что у него положительный результат теста на коронавирус. Из симптомов - повышенная температура.

Президент пообещал изолироваться и продолжить работать.

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Автор: Виталий Саенко