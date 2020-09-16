Центр общественного здоровья заявляет о фиксировании случая клещевого энцефалита на Волыни.
Как говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook, 39-летняя женщина в начале августа после прогулки в лесу получила укус клеща, которого изъяла самостоятельно. Через несколько недель у нее появились головокружение, головная боль, диарея. Температура тела повысилась до 38° С.
"На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в инфекционное отделение. По результатам лабораторного исследования получен положительный результат по клещевому вирусному энцефалиту", - говорится в сообщении.
Установлен диагноз - клещевой вирусный энцефалит средней тяжести. Против этого заболевания женщина не вакцинировалась.
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Клещевой энцефалит: что это за болезнь
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы. Болезнь может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальному исходу.
Основным источником возбудителя инфекции следует считать иксодовых клещей.
Как уберечься от укусов клещей:
Рекомендуется, собираясь на прогулку, прежде всего позаботиться о нарядах. Наиболее безопасной будет прилегающая к телу одежда с длинными рукавами светлого цвета.
Также для защиты от клещей надо использовать репеллент (акарицид). Он может быть в виде аэрозоля, мази и т.д.
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