У 39-летней женщины через несколько недель после укуса клеща появились головокружение, головная боль, диарея.

Центр общественного здоровья заявляет о фиксировании случая клещевого энцефалита на Волыни.

Как говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook, 39-летняя женщина в начале августа после прогулки в лесу получила укус клеща, которого изъяла самостоятельно. Через несколько недель у нее появились головокружение, головная боль, диарея. Температура тела повысилась до 38° С.

"На следующий день женщина обратилась за медицинской помощью, была госпитализирована в инфекционное отделение. По результатам лабораторного исследования получен положительный результат по клещевому вирусному энцефалиту", - говорится в сообщении.

Установлен диагноз - клещевой вирусный энцефалит средней тяжести. Против этого заболевания женщина не вакцинировалась.

Читайте такжеНа Ривненщине зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19

Клещевой энцефалит: что это за болезнь

Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы. Болезнь может привести к инвалидности, а в отдельных случаях - к летальному исходу.

Основным источником возбудителя инфекции следует считать иксодовых клещей.

Как уберечься от укусов клещей:

Рекомендуется, собираясь на прогулку, прежде всего позаботиться о нарядах. Наиболее безопасной будет прилегающая к телу одежда с длинными рукавами светлого цвета.

Также для защиты от клещей надо использовать репеллент (акарицид). Он может быть в виде аэрозоля, мази и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко