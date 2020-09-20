В Министерстве здравоохранения уже в 2021 году планируют ввести электронный рецепт на ряд медицинских препаратов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Согласно нашим планам, уже в 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, на инсулин, на иммуносупрессивные препараты", - сказал он.
Степанов добавил, что в 2022 году планируется "сделать электронные рецепты на все лекарства и в 2023 году - на все остальные рецептурные лекарственные средства".
"Мы хотим, чтобы с 2023 у нас заработала полностью система, то есть все лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, отпускались по электронному рецепту", - пояснил министр и подчеркнул, что это мировая практика.
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